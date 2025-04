Na veliko vlamljali v vozila, ta slovenski kraj še posebej na udaru (FOTO)

Na Bovškem so v zadnjih na veliko vlamljali v motorna vozila, poroča PU Nov Gorica. Neznani storilci so ob tem kradli predvsem nahrbtnike z vsebino, gotovino in druge predmete (osebne dokumente, zlatnino, uro...). V vseh primerih so storilci vlamljali na način, da so razbili steklo in so poleg odtujenih predmetov povzročili tudi materialno škodo na vozilih. Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica vse primere vlomov preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila z namenom izsleditve storilcev teh kaznivih dejanj.

Nasvet policije Pri tem ponovno opozarjajo, da je marsikatero od tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanja osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo oz. v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi (parkirišča ob rekah, izhodiščih za izlete v gore, ogledi lokalnih znamenitosti, muzejih ipd). Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličete na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikate zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Svetujemo, da takoj pokličete Policijo.

V četrtek ob 14.25 so policisti PP Bovec obravnavali vlom v tuje osebno vozilo na območju zaselka Podklopca na Bovškem. Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec pristopil do avtomobila, avstrijskih registrskih številk, ki je bilo parkirano na parkirišču blizu slapa Boka in s pomočjo neznanega predmeta razbil steklo na zadnjih levih vratih vozila. Storilec je nato iz notranjosti avtomobila odvzel tri nahrbtnike in tako 68-letnemu avstrijskemu državljanu povzročil za okoli 500 evrov škode. Prav tako so policisti PP Bovec v četrtek obravnavali vlom v kombi znamke Mercedes-Benz Sprinter, nemških registrskih številk, na vstopno/izstopnem mestu za kajakaše in raftarje na škodo 37-letne državljanke Nemčije.

Neznani storilec je razbil manjše steklo na prednjih desnih vratih vozila in nato v notranjosti ukradel nekaj sto evrov gotovine ter druge predmete (osebne dokumente, slušalke, športno uro, zlate prstane...). Skupna vrednost odvzetih znaša okoli 2000 evrov. Poleg navedenega so policiste PP Bovec v četrtek obvestili še o vlomu v osebni avtomobil znamke Opel Combo, belgijskih registrskih številk, ki je bil parkiran pri spomeniku v naselju Kal-Koritnica. Tudi v tem primeru je storilec v vozili vlomil z razbitjem stekla na vozilu, iz notranjosti sta bila odtujena dva nahrbtnika, ki sta bila na območju zaselka Vodenca na Bovškem.

FOTO: Arhivske Fotografije Policije

Kasneje so bili vsi najdeni odtujeni predmeti po zaključku postopka vrnjeni oškodovancu. V četrtek v popoldanskem času je bilo vlomljeno tudi v osebni avtomobil znamke Fiat, ki je bilo parkirano na parkirnem prostoru na Sabotinski cesti v okolici Solkana. Neznani storilec je poškodoval ključavnico na prednjih levih vratih vozila in nato iz notranjosti avtomobila ukradel različne predmete (mobilni telefon znamke Samsung, denarnico z nekaj gotovine in drugimi osebnimi dokumenti, bančne kartice). Storilec je oškodovancu povzročil za okoli 200 evrov škode.