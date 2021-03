Na veliko so gojili travo

V hiši pri Kanalu ob Soči je uredil štiri laboratorije za gojenje prepovedane zeli. FOTO: Pu Nova Gorica

Bežigrajski policisti so konec prejšnjega tedna opravili hišno preiskavo pri 43 in 33 let starih državljanih Srbije. V najeti hiši na območju Bežigrada so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. Zasegli so več kot 120 sadik, ki so bile že pripravljene za sušenje. Poleg tega so bili v prirejenem prostoru še okoli 500 sadik prepovedane zeli ter pripomočki za gojenje. V postopku se je 43-letnik za nameček izkazoval s ponarejeno hrvaško osebno listino, njegova identiteta pa je bila nato ugotovljena in potrjena s pomočjo tujih varnostnih organov.Policisti so obema odvzeli prostost. »Privedena sta bila k preiskovalnemu sodniku, ta je za oba odredil pripor. Za opisano dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let,« je sporočil, tiskovni predstavnik PU Ljubljana, in dodal, da je starejši utemeljeno osumljen še kaznivega dejanja ponarejanja listin, za kar je predpisana kazen do treh let zapora.Preiskava tudi na PrimorskemTudi novogoriški policisti so konec minulega tedna z odredbo za hišno preiskavo v roki potrkali na vrata stanovanja v enem od naselij na območju občine Kanal ob Soči, saj jim je prišlo na uho, da se za vrati dogajajo sumljivi posli. Po besedah, tiskovnega predstavnika PU Nova Gorica, so opravili preiskavo stanovanja in osebno preiskavo pri 34-letnem moškem, ki je sicer doma na slovenski Obali.»Ugotovili so, da ima omenjeni osumljenec v nadstropju stanovanjske hiše štiri prirejene prostore z opremo za gojenje prepovedane droge konoplje brez prisotnosti svetlobe. Našli in zasegli so 126 sadik rastlin konoplje, večjo količino posušenih rastlinskih delcev domnevno prepovedane droge konoplje, šotor za hidroponično gojenje s pripadajočo opremo, več grelnih luči in ventilatorjev,« je povedal Božnik. Policisti so preiskavo opravili tudi na naslovu stalnega bivališča osumljenega na območju koprske policijske uprave in zasegli manjšo količino posušene zelene rastline, domnevno konoplje.»Zoper osumljenega 34-letnika bodo po zaključku preiskave in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi podali kazensko ovadbo,« je sklenil Božnik.