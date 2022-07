Na Veliki planini obtičala množica planincev: to je razlog

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 13.55 prišlo do okvare na kabinski žičnici na Veliko planino. Ker je bila v tistem času na planini precejšnja množica planincev, se je začela reševalna akcija.

Pri prevozu planincev so pomagali reševalci GRS Kamnik s tremi vozili in gasilci PGD Kamnik, Kamniška Bistrica, Srednja vas, Sela in Zg. Tuhinj s terenskimi vozili.

Z Zelenega roba do parkirišča Ušivec so prepeljali 47 oseb, 85 oseb pa jih je odšlo peš. S parkirišča so prepeljali skupaj 132 z avtobusom do spodnje postaje žičnice.

Poškodovanih ni bilo.

Zakaj je prišlo do okvare, še ni znano.