Na Velikem trgu hotel cigarete, v njegovih rokah sta videli nož

V četrtek ob 19.22 je na PP Izola poklical medobčinski redar in zaprosil za asistenco policije na Velikem trgu, kjer je moški z nožem grozil ženski. Na kraju so ugotovili, da je 45-letni moški v Izoli nagovoril mimoidoči ženski, če imata cigarete, ki jih nista imeli.

Pomiril se ni niti po prihodu policistov

Zatem je nanju pričel kričati in ju zmerjati, zato sta prestrašeni pobegnili, v njegovih rokah sta videli tudi nož. Pomiril se ni niti po prihodu policistov na kraj, zato so mu odredili pridržanje, mu zasegli nož in mu izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe in neupoštevanja ukaza uradne osebe.

Policisti boso tudi podali obdolžilni predlog zaradi nasilnega in drznega vedenja ter nedostojnega vedenja do oškodovank.