Na varnem bo eno leto dlje

Slaba dva kilograma konoplje so storilci porezali, spravili v vreči in odnesli. FOTO: Shutterstock

4 sostorilci so očitana kazniva dejanja priznali.

Zumeri že prestaja dveletno zaporno kazen zaradi nasilništva in nezakonitega posedovanja orožja.

Sodišče ga je spoznalo za krivega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Tridesetletnega, ki zadnja leta pridno polni časopisne stolpce in svoj kazenski list, vsaj nekaj časa ne bodo ugrabili, kot se je bal. Na enem od sojenj, kjer so mu očitali nezakonito posedovanje orožja in ga zato tudi obsodili, je namreč dejal, da je pištolo nabavil zato, ker mu kriminalne združbe v Sloveniji grozijo, da ga bodo ubile, slišal je celo, da ga bodo ugrabili.A zdaj si je za nekaj časa podaljšal varnost, saj je bila na okrožnem sodišču v Krškem končana glavna obravnava v kazenski zadevi zoper njega. Sodišče ga je spoznalo za krivega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi po prvem odstavku 186. člena KZ -1 v zvezi z 20. členom KZ-1 in mu izreklo kazen zapora v trajanju enega leta ter odvzelo zaseženo drogo.Očitali so mu, da je priskrbel prevoz in z drugim sostorilcem stražil, medtem ko so preostali, tudi mladoletna, želi konopljo. Šlo je za slaba dva kilograma konoplje, ki so jo storilci porezali pri osebi, ki jo je gojila, ter jo spravili v vreči in odnesli. Zaradi prisotnosti policije v okolici so dragoceni vreči odvrgli ter se naslednji dan vrnili ponju, a policija jih je pri dejanju zasačila.Tretjeobtoženije krivdo priznal. Zaradi priznanja, kesanja in okoliščine, da doslej še ni bil kaznovan, je sodišče upoštevalo omilitvena določila in mu izreklo pogojno zaporno kazen v višini osmih mesecev, ki mu jih ne bo treba prestati, če v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Ta sodba je pravnomočna. Pravnomočno obsojen je tudi že drugoobtoženi, saj je tudi on krivdo priznal. Sodišče mu je izreklo pogojno obsodbo, v okviru katere mu je določilo eno leto zapora in štiri leta preizkusne dobe.Prav tako sta bila obsojena mladoletna storilca, ki sta priznala storitev očitanega kaznivega dejanja izpred treh let, tudi njima je sodišče zato izreklo pogojno obsodbo.»Sodbo bomo izpodbijali na višjem sodišču, saj ni bilo osnove za obsodbo,« pa napoveduje, zagovornik obtoženega Jetona Zumerija. Brezposelni slikopleskar Zumeri, ki živi v Velikem Podlogu, kamor se je družina preselila s Senovega, potem ko je v hudi nesreči umrla njegova mama, oče pa je postal invalid, trenutno v Ljubljani prestaja dveletno zaporno kazen zaradi nasilništva in nezakonitega posedovanja orožja. Zumeri je ustrahoval svoje nekdanje dekle, ki ga je zapustilo, prihajal je na njeno dvorišče, in ker se je dekle skrivalo, je ustrahoval tudi njene starše. Bivši tašči je celo pritisnil pištolo na glavo, jo repetiral in grozil, da jo bo ubil.Junija prihodnje leto bi že lahko prišel na svobodo, če se ne bi omenjeni kazni zdaj pridružila še ta enoletna. A Zumerija najbrž čaka še katero sojenje, saj naj bi bil vodja dobro organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi, prebežnike pa so prevažali kar v prtljažnikih osebnih vozil. Pred nekaj leti je bil na Hrvaškem že obsojen zaradi tihotapljenja ljudi.