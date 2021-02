Na valetninovo se je poškodoval po strmi planinski poti

S PU Nova Gorica poročajo o dveh nesrečah, ki sta se preko vikenda zgodili v gorah. Včeraj, 14. februarja ob 12.37 uri, so bili obveščeni, da se je na območju Gradiške Ture (Občina Vipava) poškodoval 36–letni planinec. Z zbiranjem obvestili je bilo ugotovljeno, da je omenjenemu planincu pri sestopu po strmi planinski poti (imenovani Triptih) zdrsnilo. Pri padcu si je poškodoval desno nogo (v predelu gležnja in kolena).Na kraju so kasneje posredovali gorski reševalci GRS Tolmin, skupina Ajdovščina, ki so poškodovanega moškega na kraju oskrbeli in ga prenesli do reševalnega vozila NMP ZD Ajdovščina. Reševalci so ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti PP Ajdovščina so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.V soboto, 13. februarja ob 13.35 uri, pa so bili obveščeni, da se je med turno smuko na območju Matajurja (Občina Kobarid) poškodovala 36–letna smučarka; slednja si je pri padcu poškodovala roko (sum zloma desnega zapestja). Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanko na kraju oskrbeli inj jo prepeljali v ZD Tolmin.Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.