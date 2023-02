Na valentinovo ga je na Vetrniku ubilo drevo, ki ga je podrl

Vetrnik na območju občine Kozje je znan po pogostih vetrovih, ki pihajo čez ta greben, in od tod najverjetneje izvira njegovo ime. Domačini ga imenujejo tudi Županov breg, s 709 metri nadmorske višine v Kozjanskem parku z vrha ponuja lep razgled po okolici in je pravi biser na tem območju. Najbrž je tudi to razlog, da si je tam svoj drugi dom pred časom našel 59-letni belgijski državljan. A v torek, na valentinovo, je tam na žalost tragično ugasnilo njegovo življenje.

Druga nesreča v nekaj dneh

Precej toplo vreme v teh dneh je številne zvabilo v naravo, marsikdo pa se je že lotil očiščevalnih del in drugih opravil v naravi. Tudi temu gre najverjetneje pripisati že drugo delovno nesrečo, ki se je v teh dneh zgodila v gozdu. Kot smo namreč poročali, se je v nedeljo med sečnjo lesa v gozdu na Šentviški Gori v občini Tolmin smrtno ponesrečil 40-letni moški. V svoj gozd pa se je v torek v Vetrniku, ki spada pod okrilje policijske postaje Šmarje pri Jelšah, odpravil tudi 59-letni Belgijec, da bi odstranil nekaj dreves.

Kot je poročala uprava za zaščito in reševanje, so okoli 17.20 prejeli klic, da je eno drevo med podiranjem padlo nanj in ga hudo poškodovalo. Tja so nemudoma odhiteli gasilci domačega Prostovoljnega gasilskega društva Kozje ter odstranili veje, pomagali osvetljevati kraj dogodka in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ter policiji. A žal so lahko slednji, kot je včeraj sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, ugotovili le, da je moškega drevo, ki je padlo nanj, tako hudo poškodovalo, da je ta na kraju nesreče zaradi poškodb umrl.