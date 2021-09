Na vadbišču Slovenske vojske izbruhnil požar

Ob 11. uri je na vadbišču slovenske vojske Poček v občini Postojna zagorelo zaradi vojaške aktivnosti, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so požarna ekipa Slovenske vojske in gasilci PGD Postojna. Pogasili so požar na površini 2.500 kvadratnih metrov.

