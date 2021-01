Na ulicah Ljubljane grozil s pištolo, policija prosi za pomoč

Na območju Most v Ljubljani so policisti v sredo nekaj po 18. uri obravnavali roparski tatvini.



V enem primeru je neznani osumljenec starejši oškodovanki zagrozil s pištolo, nato pa ji z ramen strgal torbico. V drugem primeru pa je na enak način prišel do oškodovanke in ji zagrozil, nato pa ji z ramen strgal nakupovalno vrečko s prehrambnimi artikli.



Nobena oseba v dogodku ni bila poškodovana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Opis neznanca

Policisti iščejo moškega, visokega približno 160 centimetrov. Oblečen je bil v temno bundo do kolen s sivo kapuco in svetlo sive hlače. Čez obraz je nosil zaščitno masko, piše PU Ljubljana.

