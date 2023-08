Na trzinski obvoznici ob poškodovanem vozilu slabo odzivna oseba

Ob 14.55 je na avtobusni postaji na trzinski obvoznici za križiščem z ulico Dobrave ob poškodovanem vozilu ležala slabo odzivna oseba, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Trzin in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu osebe do reševalnega vozila ter opravili tudi preventivni pregled poškodovanega vozila. Na kraju dogodka so bili tudi policisti.