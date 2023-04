Na Tržaški cesti trčila osebno in reševalno vozilo na nujni vožnji

V nedeljo ob 13.02 sta v križišču na Tržaški cesti v Mariboru trčili osebno in reševalno vozilo, ki je bilo na nujni vožnji. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, umaknili vozili s križišča, odklopili akumulatorja in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

V nesreči na srečo ni bilo poškodovanih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.