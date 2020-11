Ob 15.06 se je na železniški postaji v Sežani na gozdarskem tovornjaku zlomilo dvigalo, pri čemer je padel tudi upravljavec dvigala. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, nudili tehnično pomoč, izvajali požarno varovanje ter pomagali ekipi NMP Sežana pri oskrbi in prenosu poškodovanca v reševalno vozilo.



Poškodovanca so prepeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.