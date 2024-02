Na tovornjak naložil za več kot dve toni preveč

Več kot dve toni! Za toliko je prejšnjo sredo voznik tovornjaka prekoračil največjo dovoljeno maso vozila 3500 kilogramov. Skupna teža je bila na koncu več kot pet ton in pol. K sreči so gorenjski policisti takšen tovornjak še pravočasno izločili iz prometa.

Gorenjski prometniki so sicer pred dnevi ustavili tudi voznika tovornjaka s priklopnikom, ki je prevažal hlodovino. Po slovenskih cestah je dovoljena vožnja skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso 40 ton. Vozniku so odredili tehtanje in ugotovili, da naložen tovor presega največjo dovoljeno skupno maso za več kot 11 ton oziroma 28 odstotkov (skupna teža je bila več kot 51 ton). Izločili so ga iz prometa.

»Lahko si predstavljate, kaj bi bilo, če bi se tak tovor prevrnil ali pa bi voznik moral zavirati v sili. Vsaka dodatna obremenitev vozila pomeni namreč tudi daljšo pot ustavljanja,« so opozorili na PU Kranj. Le pet dni prej pa so celjski policisti na štajerski avtocesti ustavili konvoj dveh skupin vozil in spremljevalnega vozila, ki so izvajali prevoz tovora izrednih dimenzij. Ugotovili so, da so prevoz tovora izrednih dimenzij opravljali brez dovoljenj za izredni prevoz, voznik spremljevalnega vozila pa niti ni imel opravljenega strokovnega usposabljanja spremljevalca izrednih prevozov.

Takšni neodgovorni vozniki bodo ta teden še posebej pod lupo policistov, saj se danes začenja prva od dveh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo koordinira Javna agencija za varnost prometa (AVP). V nadzorih vse do nedelje bodo policisti med drugim posebej pozorni na spoštovanje omejitev hitrosti, tehnično brezhibnost vozil, preobremenjenost, psihofizično stanje voznikov ter uporabo mobitela. Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov je evropsko usklajen.

Lani je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 47.229 (38.339 v letu 2022) kršitev cestnoprometnih predpisov. Najpogostejše kršitve so povezane s hitrostjo (11.568), uporabo mobilnega telefona (6707), neuporabo varnostnega pasu (4386), varnostno razdaljo (2296) in nepravilnostmi na tovoru (2348).

Pri voznikih avtobusov je bilo ugotovljenih 1094 kršitev cestnoprometnih predpisov. Najpogostejše kršitve so povezane s hitrostjo (215), uporabo mobilnega telefona (101), neuporabo varnostnega pasu (140), varnostno razdaljo (18) in nepravilnostmi na tovoru (13).