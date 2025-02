Na Tolminskem vlomili v odprto skladišče in ukradli večjo količino odpadnega materiala

V ponedeljek ob 7.41, je Policijska uprava Nova Gorica prejela obvestilo glede vloma v odprto skladišče ene od gospodarskih družb na območju naselja Poljubinj na Tolminskem.

Po prvih zbranih podatkih so neznani storilci v času med 7. in 10. februarjem letos poškodovali del ograje – mreže in vstopili na odprto skladišče, kjer so iz večjih zabojnikov po prvih podatkih odtujili večjo količino odpadnega materiala (več ton odpadnih bakrenih kablov, več odpadnih avtomobilskih akumulatorjev, medenino, odpadni svinec ...).

Zaradi navedenega kaznivega dejanja tatvine barvnih kovin je bila gospodarski družbi povzročena materialna škoda za več tisoč evrov, zaradi poškodb, nastalih na ograji in vhodnih drsnih vratih pa je nastalo za več sto evrov dodatne materialna škode.

Oškodovanci nastalo škodo v tem trenutku sicer še ocenjujejo. Policisti Policijske postaje Tolmin okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo (po prvem odstavku 205. člena KZ-1), o varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.