Na Tolminskem iskali pogrešano 34-letno Nizozemko

V nedeljo dopoldne so bili policistu PU Nova Gorica obveščeni, da v enem od naselij v občini Tolmin pogrešana 34-letna državljanka Nizozemske. Ob 14.12 se je pod vodstvom PP Tolmin začela iskalna akcija na območju Stopnika in okolice.



Tolminskim policistom in pripadnikom gorske policijske enote PU Nova Gorica so se pri iskanju pridružili tudi gorski reševalci GRS Tolmin in gasilci PGD Dolenja Trebuša (skupaj 25 ljudi). Po dobri uri iskanja so jo našli živo in zdravo v Dolenji Trebuši.



