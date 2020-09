Na kopališču Aqualuna v Podčetrtku se je zgodaj popoldan poškodovala mlajša oseba, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Po pojasnilu celjske policije, se je na toboganu poškodovala 11-letna deklica.



Reševalci iz vode so poškodovanko oskrbeli in jo predali reševalcem NMP Šmarje pri Jelšah. Posadka s helikopterjem Slovenske vojske je poškodovano v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor nato prepeljala v UKC Maribor.



Deklica naj bi bila lažje poškodovana.