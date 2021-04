Na Tartinijevem trgu tekla kri (VIDEO)

V soboto ob 17.45 je klicatelj obvestil policiste PU Koper, da je na Tartinijevem trgu v Piranu opazil moškega, ki nekomu grozi z nožem. Policisti so ugotovili, da je 49-letnik pristopil do 43-letnika in zamahnil proti njemu z nožem. Ta se je ubranil tako, da je nož prijel, pri tem pa se je porezal. Poškodovanega so ga odpeljali v izolsko bolnišnico.49-letniku je mimoidoči izbil nož iz roke in skupaj s poškodovancem zadržal napadalca do prihoda policistov. Ta bo kazensko ovaden.