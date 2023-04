Na tako prefinjen in pretkan način so kradli

Policisti PU Ljubljana poročajo, da je v ponedeljek okoli 10. ure na Drenovem Griču prišlo do drzne tatvine. Neznanci so do hiše prišli z osebnim vozilom srebrne barve in belim kombijem. Eden od storilcev je oškodovanca zamotil s pogovorom o izvedbi del na telekomunikacijskem omrežju, ter ju oba zvabil za hišo. V tem času so drugi storilci pregledali hišo in iz nje odtujili gotovino in nakit.

Šlo je za moškega močnejše postave, visok okoli 180 cm, kratkih temnih las, oblečen v temno jakno in sive hlače. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem policisti dodajajo, da pogosto obravnavajo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvedejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

V takšnih primerih gre običajno za starejše občane, ki so še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo. Občanom svetujemo, naj imajo svoje nenapovedane »obiskovalce« ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Če sami zapustijo prostor, pa ga naj vedno zaklenejo.

Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., jim policisti svetujejo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

Policisti sorodnikom in znancem starejših oseb svetujejo, da se o tej temi pogovorijo in jim predstavijo način delovanja storilcev in kako naj ravnajo, če dobijo nenapovedan obisk neznancev. Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo (če neznanci na primer opazujejo objekt). Če želijo ostati anonimni, pa lahko pokličejo tudi na anonimno številko policije 080 1200.