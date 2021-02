Na Štajerskem smrtonosni hašiš, ki že povzroča preglavice

V Mariboru so zaznali vzorec sintetičnega hašiša, kupljenega kot »afgan«, ki vsebuje nevarni sintetični kanabinoid MDMB-4en-PINACA, s katerim so povezane številne zastrupitve in tudi smrti v različnih državah EU, so sporočili z Drogarta.



Gre za zelo potentno substanco, ki jo je težko pravilno odmerjat, kar poveča tveganje za predoziranje in zastrupitev, ki povzroča izgubo zavesti, kardiovaskularne zaplete, epileptične napade, bruhanje, vznemirjenost, psihozo ter agresivno in nasilno vedenje.



V Mariboru so v preteklem mesecu beležili zastrupitve po kajenju hašiša, zastrupljenci pa so potrebovali nujno medicinsko pomoč. Po uporabi se pojavlja tudi vrtoglavica in občutek pritiska v glavi.



V Drogartu pravijo, da je »afgan« še posebej nevaren v kombinaciji z drogami, ki delujejo depresivno na centralni živčni sistem, kot so npr. alkohol, opioidi, sedativi, hipnotiki. Tovrstne kombinacije lahko privedejo tudi do življenjsko ogrožajočih zastrupitev. Ljudje so po uporabi sintetičnih kanabinoidov pogosto neprisebni. Lahko se padejo, se penijo v ustih ali so začasno paralizirani. Če je mogoče, jih postavite v stabilni bočni položaj in nenehno spremljajte dihanje, svetujejo na Drogartu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: