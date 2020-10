Na Štajerskem preprodajali drogo, zaslužili bi 800 tisočakov (FOTO)

Zaseženi denar. FOTO: SKP PU Maribor

Zasežena pištola. FOTO: SKP PU Maribor

Policisti so zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo prometa s prepovedanimi drogami in tri osumljence privedli pred sodnika, ki jim je odredil pripor. S preprodajo zaseženih drog bi lahko zaslužili 800 tisočakov.Kriminalisti sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave so v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi v začetku leta 2019 na območju Maribora zaznali izvrševanje kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, z nedovoljenimi snovmi v športu in s predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Dejanja je osumljen 44-letni državljan Slovenije, ki je večje količine kokaina prodajal 57-letnemu državljanu Slovenije s prebivališčem v Avstriji.Konec januarja 2019 so avstrijski varnostni organi v Avstriji prijeli 57-letnega državljana Slovenije s prebivališčem v Avstriji. Ob prijetju so mu zasegli več kot kilogram kokaina, ki ga je pred tem v Mariboru kupil od 44-letnega državljana Slovenije.Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov na podlagi odredb okrožnega državnega tožilstva in okrožnega sodišča v Mariboru so ugotovili, da je 44-letnik kokain kupoval od 37-letnega moškega z območja Ljubljane.V intenzivni preiskavi so kriminalisti opravili več zasegov kokaina, uspelo pa jim je tudi ugotoviti, da je 37-letni moški kokain kupoval oziroma prejemal od svojega 40-letnega sorodnika.Kriminalisti sektorja kriminalistične policije uprave Maribor so s kriminalisti sektorja kriminalistične policije uprave Ljubljana in kriminalisti uprave kriminalistične policije generalne policijske uprave v ponedeljek izvedli zaključno akcijo te kriminalistične preiskave. Trem osumljencem so odvzeli prostost in jih pridržali.V okviru zaključne akcije in pri opravljanju hišnih preiskav, ki jih je odredilo okrožno sodišče v Mariboru, so osumljencem zasegi skupno več kot kilogram kokaina, več kot 75.000 evrov gotovine, manjše količine različnih drugih prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu, pištolo s strelivom in različne pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.V času trajanja kriminalistične preiskave (od začetka leta 2019) so kriminalisti osumljencem zasegli skupno skoraj štiri kilograme kokaina. Osumljenci bi si z uspešno prodajo takšne količine droge na črnem trgu na veliko pridobili približno 200.000 evrov protipravne premoženjske koristi, upoštevajoč, da je cena na trgu 50.000 evrov za kilogram kokaina. Če bi osumljenci povečali volumen kokaina z dodajanjem drugih snovi s štirih kilogramov na osem, kot je to običajno, bi na takšen način pridobili približno 800.000 evrov protipravne premoženjske koristi, upoštevajoč, da je cena za gram kokaina na cesti 100 evrov.Vse tri osumljence so kriminalisti v sredo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve 14 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi, enega izmed njih pa tudi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim, privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru. Po zaslišanju je vsem trem odredil pripor.Kriminalisti še naprej nadaljujejo zbiranje obvestil.