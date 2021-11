Posilstvo mladoletnice na Štajerskem? Žrtvi naj bi podtaknili drogo

Po pisanju portala lokalec.si se je v Makolah pretekli teden zgodilo posilstvo, mladoletnici pa so domnevno pred tem podtaknili drogo. Iz PU Maribor so za nas potrdili, da obravnavajo »tovrstno kaznivo dejanje, ki naj bi bilo storjeno na območju Makol. Zaradi interesa preiskave in prej navedenih razlogov sekundarne viktimizacije žrtve več podrobnosti ne moremo podati.«

Spolno nasilje

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so dejanja spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja in pomenijo za žrtve enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Posledice nasilja so lahko za žrtve zelo hude. Okrevanje je dolgotrajno, zaradi posledic spolnega nasilja pa je lahko življenje žrtve za vedno zaznamovano in spremenjeno.

Več si lahko preberete v tej brošuri.