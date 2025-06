Na Štajerskem dva pijana traktorista, eden se je zaletel v drevo

Voznik traktorja se je v okolici Podlehnika zaletel v drevo, pri tem se je lažje poškodoval. Mariborski policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (1,07 mg/l alkohola). Tudi na območju Bresternice so obravnavali voznika traktorja, ki je vozil pod vplivom alkohola (1,10 mg/l alkohola). V obeh primerih zoper moška sledi obdolžilni predlog.

Avto zasegli, vozil pod vplivom drog

Na območju Spodnjih Hoč so obravnavali voznika osebnega avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,66 mg/l alkohola), sledi obdolžilni predlog, vozilo so policisti zasegli. Na območju Zgornje Hajdine pa so obravnavali voznika osebnega avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ob tem so opravili hitri test, ki je pokazal prisotnost prepovedanih drog, odrejen mu je bil strokovni pregled, ki ga je odklonil. Sledi obdolžilni predlog, avtomobil je bil zasežen.