Na štajerki je bil za skoraj 10 ton pretežak (FOTO)

Policisti PP Maribor so v soboto na avtocesti A1 zunaj Frama obravnavali voznika vlečnega vozila s priklopnim vozilom, na katerem je imel naloženo hlodovino.

Ugotovljeno je bilo, da je skupina vozil z naloženo hlodovino za skoraj 10 ton presegala največjo dovoljeno skupno maso. Vozniku iz okolice Celja, ki je samostojni podjetnik, so izrekli globo 1800 evrov.

Vse od danes pa do 16. oktobra sicer tudi na mariborskem območju poteka evropsko usklajen nadzor tovornih vozil in avtobusov, v katerem policisti posebno pozornost v cestnem prometu namenjajo prav tovornim vozilom in avtobusom.