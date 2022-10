Na sprehodu se je zapletla v električnega pastirja

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je ob 17.28 v Dolskem (občina Dol pri Ljubljani) starejša ženska na sprehodu zapletla v električnega pastirja za drobnico, padla v jarek in se poškodovala. Gasilci PGD Dolsko so jo skupaj z reševalci UKC Ljubljana in policisti našli in oskrbeli. Prepeljali so jo v UKC Ljubljana.