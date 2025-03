Na sprehodu naletel na ostanke človeškega trupla: znano, za koga naj bi šlo

Policija je bila v nedeljo, 9. marca, ob 17.42 obveščena o pretresljivem odkritju na gori Matajur, ki leži na meji med Slovenijo in Italijo nad Kobariško kotlino. Pohodnik je med vzponom iz smeri Robiča naletel na delne ostanke človeškega trupla.

Zaradi težko dostopnega terena in slabih vremenskih razmer so policisti gorske enote PU Nova Gorica ogled kraja opravili šele v ponedeljek dopoldne. O najdbi so takoj obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko. Sodnik je odredil sodno obdukcijo, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Možna povezava s pogrešanim Slovakom

Policija trenutno ne izključuje možnosti, da bi lahko šlo za posmrtne ostanke 26-letnega državljana Slovaške, ki je na tem območju izginil pred več kot desetletjem.

Mladi Slovak je 8. septembra 2012 sestopal z Matajurja proti Kobaridu in od takrat so ga pogrešali. Kljub več iskalnim akcijam, v katerih so sodelovali gasilci, gorski reševalci GRS Tolmin in posamezniki, moškega niso uspeli najti.

Da bi dokončno potrdili identiteto pokojnika, bodo opravili dodatne forenzične postopke, vključno z DNK analizo.

Policija poziva k sodelovanju pri iskanju pogrešanih

Policija poudarja, da je iskanje pogrešanih oseb pogosto dolgotrajen in zahteven proces, pri katerem ima ključno vlogo sodelovanje javnosti. Kdor koli ima informacije o izginotju ali bivališču pogrešane osebe, naj to sporoči policiji ali najbližji policijski postaji.

Na uradni spletni strani policije so objavljeni podatki o iskanih osebah, prav tako policija redno obvešča medije, da bi dosegla čim širši krog ljudi.

V Sloveniji ni časovne omejitve pri iskanju pogrešanih, kar pomeni, da ostanejo v evidencah, dokler niso najdeni – živi ali mrtvi. Ta primer dokazuje, da je upanje za razrešitev pogrešanih oseb prisotno tudi po več letih.