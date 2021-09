Na spletu reci ne!

Boj proti spolnim zlorabam otrok je za Evropsko unijo prednostna naloga. FOTO: Damir Šagolj/Reuters

Tokratna kampanja Reci ne! je usmerjena tudi v mednarodno sodelovanje v

skupnem boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, kar prikazuje nov video, ki

so ga ustvarile vse sodelujoče države in Europol.

119 primerov so našteli do sredine septembra.

Spletne spolne zlorabe so tudi v Sloveniji vse pogostejše. Policija je leta 2018 obravnavala 141 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, v letu 2019 je bilo kaznivih dejanj 134, lani pa že 150. Do sredine septembra letos je policija obravnavala 119 tovrstnih kaznivih dejanj.Slovenska policija je v sodelovanju z Europolom in policijami Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore včeraj začela mednarodno kampanjo Reci ne!, s katero javnosti sporoča, da zanje v skupnem boju za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje teh kaznivih dejanj ni meja, enako kot to dejstvo na spletu izkoriščajo storilci spolnih zlorab otrok in mladostnikov.»Spletne spolne zlorabe so v regiji Zahodnega Balkana še lažje in hitrejše zaradi jezikovnih in kulturnih podobnosti, zato preiskovalci spolnih zlorab otrok sodelujejo na formalni in neformalni ravni, si izmenjujejo dobre prakse, izkušnje, organizirajo skupno usposabljanje ter si zagotavljajo čezmejno pomoč pri preiskovanju primerov spolnih zlorab, ko otrok in storilec prihajata iz dveh različnih držav,« poudarja, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.Spolna zloraba otrok je namreč hudo kaznivo dejanje, ki prizadene naše najmlajše člane družbe. »Otrok, ki je žrtev takšnega dejanja, ima dolgotrajne, nepopravljive in dosmrtne posledice. Pogosto so žrtve spolnih zlorab v družinskem krogu, kjer jih izkoriščajo osebe, od katerih so čustveno, finančno in razvojno odvisni, medtem ko naj bi imel otrok doma varno zavetje in zaupno okolje.«Otroci na spletu najpogosteje iščejo zabavo, druženje, sprostitev in odgovore na vprašanja, ki jih zaradi sramu težko poiščejo drugje. »Na spletu nanje prežijo tudi ljudje, ki poskušajo z otrokom vzpostaviti prijateljsko vez, ga pridobiti na svojo stran in navezati nase, vsemu temu pa lahko sledita zloraba in izsiljevanje z intimnimi posnetki ali fotografijami.«Vzpostavljajo na videz prijateljske stike z osebami, katerih namen ni prijateljevanje, temveč izkoriščanje in zloraba, še pravi Menegalija. Kot dodaja, do fizičnih spolnih zlorab pride najpogosteje šele potem, ko otrok takšni osebi že pošlje svojo fotografijo in se zaradi nje znajde v krogu izsiljevanja in zahtev po dodatnih dejanjih.