OŠ Miška Kranjca: v obnovo še del s padlim ometom, 15 razredov začasno v BTC (FOTO)

Učenci Osnove šole Miška Kranjca v ljubljanskih Dravljah, ki so bili v matični učilnici 8. a razreda, bodo zagotovo še nekaj časa podoživljali dogodek. Občutek, da ti sredi pouka na glavo pade del ometa, gotovo ni prijeten. Vse kaže, da so za to kriva obnovitvena oziroma gradbena dela na delu šole.

15 razredov začasno v BTC Na Osnovni šoli (OŠ) Miška Kranjca v ljubljanskih Dravljah, kjer je pred dnevi v eni od učilnic odpadel del ometa in poškodoval pet otrok, bodo v projekt prenove starega dela šole po napovedih župana Zorana Jankovića vključili tudi ta del šole. Najpozneje z 9. majem pa bodo učenci, natančneje 15 razredov, po Jankovićevih napovedih premeščeni na območje BTC, kjer so zaradi velikega investicijskega cikla v ljubljanskih osnovnih šolah gostovali že lani.

»Včeraj so izvajalci rušili betonske stopnice ob starem delu. Ustrezno so zaščitili vsa okna, statično je bila šola pred gradnjo pregledana,« je staršem po nesrečnem dogodku v posebnem pismu, ki smo ga pridobili tudi v naše uredništvo, zapisal ravnatelj omenjene šole Tadej Šeme. Nadaljeval je, da je včeraj v učilnici 36 oziroma matični učilnici 8. a razreda odstopil strop.

Policija je območje takoj zavarovala.

»Kar nekaj ometa je padlo na tla in tudi na nekaj učencev oziroma učenk. Hujših poškodb naj ne bi bilo, seveda pa so bili takoj obveščeni reševalci in druge pristojne službe. Obveščen je bil tudi že vodja gradbišča,« je pojasnil staršem. Kot tudi, da bodo strop seveda sanirali in hkrati pregledali vse učilnice v starem delu. Zapisal je še, da so takoj izpraznili staro stavbo in prekinili pouk.

Evakuacija na dvorišče

In res. Učence so preusmerili na zbirno mesto, ki je na šolskem igrišču. Tam so lahko počakali svoje starše, dokler jih niso prišli iskat. Eden od učencev, ki ni bil priča dogodku, je za Novice povedal, da je že učitelj, še preden je na tla padel omet, na stropu zagledal razpoko. Hkrati se je tudi on spominjal, kako je zaradi del v šoli »cel teden ropotalo«. Ravno pred časom so odprli nov prizidek, ki bo razbremenil prostorsko stisko. Vendar so se, tako pravijo naši viri, starši večkrat spraševali, kako je mogoče, da gradbena dela z vso težko mehanizacijo potekajo tudi v času šolanja oziroma ko otroci pridejo in gredo iz šole.

»Otroci, ki še niso vešči samostojnosti, so se podili naokoli, zraven pa obračali delavci s kombiji, tovornjaki. Vse se nam je zdelo zelo nevarno,« je povedal eden od staršev prvošolke. Na spletu smo lahko prebrali tudi komentar še enega od staršev otrok, ki pa je bil ravno takrat v tistem razredu: »Nič ni bilo hujšega. Šola je zgledno odreagirala, klicali so nas in spraševali, če so otroci v redu. Zelo pohvalno. Drugače pa se je pri šoli delal prizidek in rušitvena dela ob starem delu šole.«

Seveda so med prvimi na kraj dogodka prispeli tudi policisti. Na PU Ljubljana so nam povedali, da so bili včeraj okoli 12. ure obveščeni o dogodku na eni izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov na območju Ljubljane, v katerem je bilo po prvih podatkih lažje poškodovanih pet otrok. »Po do sedaj zbranih podatkih je v enem izmed prostorov s stropa odpadel del ometa in poškodoval otroke, ki so bili v prostoru,« so pojasnili in še, da je bila o vsem obveščen tudi pristojni gradbeni inšpektorat.

»O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so sklenili.

Pouk na daljavo

Ravnatelj Šeme je za Novice povedal, da so bili vsi otroci v dogodku k sreči lažje poškodovani oziroma da ti niso utrpeli hujših poškodb. Se je pa to zgodilo v eni od učilnic v starem delu šole, kjer v zadnjih letih ni bilo gradbenih posegov. Iz Mestne občine Ljubljana so dodali, da v tem delu stavbe, kjer je padel omet, ne potekajo nobeni posegi ali gradbena dela. Ta se trenutno izvajajo le v avli, jedilnici in zunaj objekta in da tudi niso vplivala na nastale poškodbe.

5 učencev se je lažje poškodovalo.

»Na Mestni občini Ljubljana smo z nadzornikom takoj prepovedali uporabo vseh učilnic v tem delu šole. Prav tako smo angažirali strokovnjaka gradbene stroke, ki bo pregledal celotni strop in podal nadaljnja navodila,« so sporočili z občine in še, da bo od ponedeljka, 11. aprila, za učence od 5. do 9. razreda pouk začasno potekal na daljavo, za učence od 1. do 4. razreda pa bo v prostorih šole v novozgrajenem prizidku, v katerem poteka že od 28. marca.

»Na Mestni občini Ljubljana obžalujemo današnji dogodek. Ves čas skrbimo za varnost otrok v šolah, kar dokazujejo številne prenove in izboljšave, ki smo jih izvedli v zadnjih letih. Dogajanje bomo spremljali še naprej in skupaj z vodstvom šole skrbeli za varnost otrok.« Z gradbene inšpekcije, ki deluje v okviru ministrstva za okolje in prostor, pa so za Novice včeraj povedali, da je bila »na podlagi preliminarnih ugotovitev s strani inšpektorja izrečena ustna odločba na zapisnik o prepovedi uporabe vseh učilnic v starem delu objekta, saj objekt ni varen«.

Na starše so počakali na šolskem dvorišču.

»Ugotovljeno je bilo, da so stropni ometi v tem delu objekta debeline do 6 centimetrov in niso stabilni. Podrobnejše ugotovitve in ustrezni ukrepi bodo znani po nadaljevanju inšpekcijskega pregleda in presoji pristojnih strokovnjakov gradbene fizike,« so sklenili na gradbeni inšpekciji.