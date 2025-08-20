Na sojenju Fincu zaradi uboja lastnika okrepčevalnice v Grosupljem, je pričal sin pokojnega

Na nadaljevanju sojenja Gregorju Fincu zaradi uboja lastnika okrepčevalnice v Grosupljem je pričal sin pokojnega. Poudaril je, da je bil oče pošten in delaven, za njegovo smrt pa po njegovem ni bilo razloga. Po oceni izvedenke toksikološke stroške je imel Finc v času zločina v krvi med drugim 1,37 promila alkohola in več psihoaktivnih snovi.

Finca, ki je sicer dolgoletni odvisnik od drog, obtožnica bremeni, da je konec julija lani z nožem zabodel in vzel življenje lastniku okrepčevalnice Fontana v Grosupljem. Pri tem mu je prebodel srce, zato je ta na kraju umrl. Tožilka Maja Medvešek je decembra lani za priznanje kaznivega dejanja uboja predlagala kazen osem let zapora, a Finc krivde ni priznal, saj se, kot je dejal na predobravnavnem roku, dogodka ne spominja.

Sodišče se je danes seznanilo z mnenjem izvedenke toksikološke stroke. Iz mnenja izhaja, da je Finc usodnega dne že v dopoldanskih urah kupil heroin, zelo verjetno pa je pred dogodkom popil tudi večje količine alkohol, o čemer je sam izpovedal v sodni preiskavi.

Droge in alkohol

Po oceni izvedenke je imel v času kaznivega dejanja v krvi približno 1,37 promila alkohola, analiza bioloških vzorcev pa je pokazala tudi prisotnost drugih psihoaktivnih snovi, med drugim opiatov in metadona ter verjetno tudi morfina. Izvedenka je v mnenju med drugim poudarila tudi, da bi kombinacija dolgoletne odvisnost od drog in alkohola lahko sprožila agresivno vedenje pokojnega.

Zagovornik obtoženega Edvard Bavcon pa je danes izrazil pomisleke glede ocene prištevnosti Finca v času kaznivega dejanja. Opozoril je, da je izvedensko mnenje sodne izvedenke psihiatrične stroke Vesne Švab pomanjkljivo, pa tudi, da je izvedenka pri predstavitvi mnenja nasprotovala sama sebi.

V mnenju je namreč zapisala, da je bila sposobnost zaznavanja Finca v času kaznivega dejanja pomembno zmanjšana, a ne bistveno, prav tako ni bil brez nadzora nad svojim ravnanjem. Na zaslišanju na sodišču februarja letos pa je Švab dejala, da je bil Finc zaradi vpliva psihoaktivnih snovi bistveno manj prišteven, kar je po mnenju Bavcona kontradiktorno.

Sodišče je danes sklenilo, da bo morala Švab dopolniti svoje izvedensko mnenje, ob čemer bo morala pregledati videoposnetke nadzornih kamer s kraja zločina in poslušati ter pregledati posnetke obtoženega na številko 113 v času pred in po zločinu julija lani. Prav tako bo morala proučiti izvedensko mnenje izvedenke toksikološke stroke in oceniti, ali to vpliva na njene ugotovitve glede prištevnosti obtoženega v času storitve kaznivega dejanja.