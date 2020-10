Na sojenje ni mogla, ker prenavljajo hotel

Naj ji sodijo v nenavzočnosti

Ivica Kastelic, njenega moža Janka naj bi Martina Zaletel obrala za sedem tisočakov, je dejala: "Prejšnji teden sem stopila iz bloka in nedaleč stran zagledala rdečega golfa s kranjsko registracijo. Ob njem je stala ženska. Pogledala sem malo bolje in spoznala, da je to Martina. Ko sem krenila proti njej, je hitro sedla v avto in speljala. Peljala je mimo mene. Še enkrat sem pogledala in res je bila ona. Ne verjamem, da je v Švici, tu nekje je skrita."

Z zagovornico Sabino Glavič (levo) se je nazadnje pred sodiščem pojavila februarja. FOTOgrafije: Boštjan Fon

V tem hotelu naj bi delala Zaletelova.

Proti, včasih se je pisala, v Kranju potekata dva sodna postopka, eden se dotika kaznivih dejanj ponarejanja listin, drugi pa serije goljufij. Zaletelova, ki danes prebiva v Švici, dolgujeiz Novega mesta 45.000 evrov,iz Ljubljane 26.000 evrov, Ljubljančanu11.257 evrov,iz Kamnika okroglih 15.000 evrov,iz Notranjih Goric še pet tisočakov več iniz italijanskega Grimaca 35.000 evrov. Še nekaj tisoč evrov so ji posodili Trebanjciinter. Največ, 150.000 evrov, Gorenjka dolgujeiniz vasi blizu Škocjana na Dolenjskem, po neuradnih podatkih naj bi jih do danes vrnila okoli 40.000. Zaletelova naj bi v nekaj letih izvabila približno 430 tisočakov od približno 30 posameznikov. Poleg obravnav na kranjskem okrajnem in okrožnem sodišču sta zoper njo odprta še dva kazenska procesa na sodiščih v Ljubljani in Novem mestu.Nekaj časa se je izmotavala in ni prihajala na obravnave, ko pa je sodišče pred epidemijo korone zagrozilo z razpisom mednarodne tiralice, se je februarja letos pojavila, potem pa spet poniknila. Tudi tokrat je na sodišče ni bilo. Njena zagovornicaje sodišču predstavila dopis, v katerem Zaletelova piše, da v hotelu, kjer dela, zidajo nov prizidek in je lahko odsotna z dela le pol dneva, pot v Slovenijo pa traja osem ur. Zato pisno soglaša, da se sojenje opravi v njeni nenavzočnosti. »Obdolžena je imela možnost podati zagovor, izostanek je opravičila, dala je pisno soglasje za sojenje v nenavzočnosti,« je sklenila sodnicain dodala: »Tako ugotavljamo, da v tej fazi sojenja njena navzočnosti ni potrebna.«Prvi je pričal Aleš Petrič: »Z ženo sva ji izročila več kot 100.000 evrov, v znesek premoženjskega zahtevka pa je vključena njena obljuba o nagradi. Evidenc o izročenem denarju nisva delala, zaupala sva ji, prinašala je notarske zapise, za katere se je izkazalo, da so ponarejeni. To je odkrila žena, ko je preverila en dokument iz avstrijske banke in o njem niso imeli pojma. Denarsva ji izročala jaz in žena, odvisno, kdo je bil doma, zraven še denar mojih in njenih staršev, sposodil sem si še od sestre, približno 15.000 evrov, in soseda. Tast in tašča je nista prijavila, ker se nista želela izpostaviti.« Med pričanjem je Petriču postalo slabo, tresle so se mu roke. Ko ga je sodnica vprašala, ali mu bo lažje, če sname zaščitno masko, je odgovoril: »Lahko se slečem do golega, pa se ne bom počutil nič bolje. Zanima me, zakaj Zaletelova niti enkrat ne pride v Slovenijo, mene pa njena odvetnica tukaj obravnava kot kriminalca.«»Ne vem več, kaj naj bi povedala,« se je vprašala Sabina Petrič: »Edino to, da je Martina Zaletel letos aprila vzpostavila stik z mano prek aplikacije​ viber. Predlagala je, naj podpišem en dokument, ko bo prišla v Slovenijo, in jaz bi s tem umaknila vse, kar je zdaj na sodišču proti njej. Takoj bi mi nakazala 10.000 evrov, preostali dolg pa bi mi izročila kar v gotovini. Ni pa navedla zneska dolga. Pa še to je zapisala, da naj bi poplačala tudi vse moje upnike, najmanj petnajst jih je. Od njih, moje družine, sosedov, bivših sošolk, prijateljev, sem si sposojala denar in ga dajala naprej Martini.« Izvedeli smo, da je Zaletelova obljubila Petričevima, da jima bo poravnala stroške pogostitve ob poroki, pozneje pa so iz gostilne Žolnir sporočili, da tega ni storila, in vse je morala poravnati Sabina sama.Ani Kerč je pred sodno dvorano povedala, da Zaletelovi ne odpusti niti evra dolga: »Zaradi vseh njenih laži ji ne spregledam niti enega samega centa. Zaradi nje sem bila ob denar, za katerega sem garala 20 let. Po moževi smrti sem bila psihično na dnu in izkoristila je to. Najprej sem ji s svojega računa prenakazala 15.000 evrov, čez dva tedna pa še 14.000. Hotela je še, naj zastavim avto za njene dolgove, pa še stanovanje bi mi prodala. Ne verjamem, da prenavljajo hotel in zaradi tega ne more na sojenje. Glasno se sprašujem, ali bo sodišče ali tožilstvo preverilo njeno izjavo, ki jo je posredovala, saj je znano, da je serijsko ponarejala dokumentacijo tako bank kot notarjev. Nekoč mi je poslala ponarejen izpisek iz banke, na katerem je pisalo, da ima na računu 628.000 evrov, nakar se je izkazalo, da gre za falsifikat. Zlomila me je, izgubila sem službo, moža, dostojanstvo in prijatelje. Vse zaradi zaupanja.« Ali se bo sojenje nadaljevalo, še preden bodo dokončali švicarski hotel, v katerem Zaletelova dela, ali pa bodo počakali, da končajo dela, se ne ve.