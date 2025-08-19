PREDOBRAVNAVNI NAROK

Na sodišču domnevni Zovkovi likvidatorji (FOTO)

Dino Muzaferović - Cezar, ki naj bi vse skupaj načrtoval, se o krivdi za očitan mu umor Satka Zovka danes še ni izrekel.
Fotografija: Jaka Bergant je pred novinarji skrival obraz. FOTO: Dejan Javornik
Odpri galerijo
Jaka Bergant je pred novinarji skrival obraz. FOTO: Dejan Javornik

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
19.08.2025 ob 09:30
19.08.2025 ob 10:52
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
19.08.2025 ob 09:30
19.08.2025 ob 10:52

Poslušajte

Čas branja: 2:15 min.

Devet mesecev in pol po mafijski likvidaciji Satka Zovka v Ljubljani so se danes na močno zastraženem Gospodarskem razstavišču, kjer domuje tudi največja dvorana ljubljanskega okrožnega sodišča, začeli o krivdi izrekati Zovkovi domnevni krvniki. Predobravnavni naroki bodo potekali vse do petka. Danes sta prva na vrsto prišla Jaka Bergant in Roland Cretu. Oba sta krivdo zanikala.

Roland Cretu. FOTO: Dejan Javornik
Roland Cretu. FOTO: Dejan Javornik

Po prepričanju tožilstva je bil njun nadrejeni oziroma vodja hudodelske združbe,  ki je načrtovala in na koncu tudi uspešno izvedla umor Zovka Dino Muzaferović - Cezar. Slednji naj bi ga načrtoval najmanj leto dni ter članom svoje družbe, to je soobtoženim Bergantu, Cretuju, Osmanu Kostiću in Viliju Sušniku (šesti obtoženi Boban Stojanović se mora braniti le obtožbe glede trgovanja z drogo) natančno določil vloge pri mafijski likvidaciji Zovka.

Dino Muzaferović naj bi bil glavni organizator umora Satka Zovka. foto: Dejan Javornik
Dino Muzaferović naj bi bil glavni organizator umora Satka Zovka. foto: Dejan Javornik

Bergant naj bi tako dal članom hudodelske združbe na razpolago stanovanje in garažo na Topniški ulici v Ljubljani ter svoj avtomobil Ford fiesta. Cretu pa naj bi med drugim tudi sprotno spremljal lokacije Zovka, v stanovanju v ljubljanskih Črnučah in na Topniški ulici pa naj bi tudi skrbel za orožje.

00.47

je bila ura, ko sta morilca na dovozu k hotelu pričakala Zovka

Njegovo truplo so 29. novembra lani našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Kdo sta bila tista dva storilca, ki sta tistega dne ob 00.47 na dovozu k omenjenemu hotelu pričakala Zovka ter proti njemu izstrelila vsaj 31 nabojev (26 iz dolgocevnega avtomatskega orožja tipa AK-47 in najmanj pet nabojev s kratkocevnim strelnim orožjem tipa Glock 9x19), do danes ostajala uganka. Tožilstvo ne dvomi, da sta bila del hudodelske združbe, ki naj bi jo vodil Muzaferović.

Muzaferović, Bergant, Cretu, Koštić in Sušnik so poleg umora v hudodelski združbi obtoženi še nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksploziva v sostorilstvu ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. 

Muzaferović se bo o krivdi izrekel v četrtek.

VEČ V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH. 

Preberite še:

 
Premium

Šest jih bo na zatožni klopi s Cezarjem na čelu, ne pa tudi strelca
Obtožba za domnevne likvidatorje Satka Zovka je pravnomočna.

Boštjan Celec
 
Premium

Smrt preti tudi Satkovi ženi! Prejela je sporočilo: »S Satkom je rešeno, s tabo še ne«
Kar 115 strani obtožnice za likvidacijo Satka Zovka se bere kakor kriminalka. Cezarjevi fantje so ga prerešetali pod igralnico Mons.

Boštjan Celec
 

Pretresljive podrobnosti umora v Ljubljani: napad načrtoval leto dni, strelca še iščejo
Tožilstvo je kot glavni motiv navedlo maščevanje in stare zamere.

 
Premium

Pred smrtjo zašpecal krvnika
Po mafijski likvidaciji Satka Zovka nekaj aretiranih, a med njimi očitno ni morilca. Pajdaši so krvnika obvestili, kdaj bo na poti iz kazinoja na njuni muhi.

Boštjan Celec
 
Premium Photo

Pred umorom špijonirali za Satkom Zovkom: natančno so bili obveščeni, kdaj je zapustil kazino
Včeraj sodno pridržanje odrejeno še za novo četverico osumljencev.

Aleksander Brudar

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Dino Muzaferović - Cezar Satko Zovko likvidacija orožje streljanje policija Ljubljana kriminalna združba krvava Slovenija mafija smrt sodišče sojenje napad kavaški klan droga

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.