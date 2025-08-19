Na sodišču domnevni Zovkovi likvidatorji (FOTO)

Devet mesecev in pol po mafijski likvidaciji Satka Zovka v Ljubljani so se danes na močno zastraženem Gospodarskem razstavišču, kjer domuje tudi največja dvorana ljubljanskega okrožnega sodišča, začeli o krivdi izrekati Zovkovi domnevni krvniki. Predobravnavni naroki bodo potekali vse do petka. Danes sta prva na vrsto prišla Jaka Bergant in Roland Cretu. Oba sta krivdo zanikala.

Roland Cretu. FOTO: Dejan Javornik

Po prepričanju tožilstva je bil njun nadrejeni oziroma vodja hudodelske združbe, ki je načrtovala in na koncu tudi uspešno izvedla umor Zovka Dino Muzaferović - Cezar. Slednji naj bi ga načrtoval najmanj leto dni ter članom svoje družbe, to je soobtoženim Bergantu, Cretuju, Osmanu Kostiću in Viliju Sušniku (šesti obtoženi Boban Stojanović se mora braniti le obtožbe glede trgovanja z drogo) natančno določil vloge pri mafijski likvidaciji Zovka.

Dino Muzaferović naj bi bil glavni organizator umora Satka Zovka. foto: Dejan Javornik

Bergant naj bi tako dal članom hudodelske združbe na razpolago stanovanje in garažo na Topniški ulici v Ljubljani ter svoj avtomobil Ford fiesta. Cretu pa naj bi med drugim tudi sprotno spremljal lokacije Zovka, v stanovanju v ljubljanskih Črnučah in na Topniški ulici pa naj bi tudi skrbel za orožje.

00.47 je bila ura, ko sta morilca na dovozu k hotelu pričakala Zovka

Njegovo truplo so 29. novembra lani našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Kdo sta bila tista dva storilca, ki sta tistega dne ob 00.47 na dovozu k omenjenemu hotelu pričakala Zovka ter proti njemu izstrelila vsaj 31 nabojev (26 iz dolgocevnega avtomatskega orožja tipa AK-47 in najmanj pet nabojev s kratkocevnim strelnim orožjem tipa Glock 9x19), do danes ostajala uganka. Tožilstvo ne dvomi, da sta bila del hudodelske združbe, ki naj bi jo vodil Muzaferović.

Muzaferović, Bergant, Cretu, Koštić in Sušnik so poleg umora v hudodelski združbi obtoženi še nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksploziva v sostorilstvu ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Muzaferović se bo o krivdi izrekel v četrtek.

