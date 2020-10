Na sodišče zaradi košnje trave pri spomeniku NOB

7 milijonov evrov obveznosti je imela občina.

Naj sami kosijo

Spomenik NOB v Šentrupertu je sicer vzorno urejen, zdaj s pomočjo prostovoljcev. FOTO: Street View

Boštjan Sladič in odvetnik Jurij Gros. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Pravni svetovalec

Župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec se mora zagovarjati na sodišču zaradi očitkov, da je razžalil predsednika trebanjskih borcev. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vse se je začelo zaradi trave, ki se je lansko poletje čezmerno bohotila okoli spomenika NOB v Šentrupertu. Bila je že tolikšna, da je klicala po kosilnici. A občina Šentrupert je bila zaradi finančnih bremen iz preteklosti in čezmernih zadolžitev prejšnjega vodstva, torej nekdanjega župana, v zelo težkem finančnem stanju, zato so se odločili za varčevanje. Med varčevalnimi ukrepi je bila tudi ukinitev urejanja javnih površin.Da bi se dogovorili, kako bo s košnjo nekaj deset kvadratnih metrov zelenice okoli spomenika, postavljenega v spomin 69 padlim borcem in 57 drugim žrtvam vojne, sta se predsednik trebanjskega združenja borcev za vrednote NOBin predsednik šentrupertske občinske borčevske organizacijenaročila pri županuna pogovor, ki pa naj bi se končal s povišanim tonom slednjega in besedami, ki so Sladiča tako razjezile, užalostile in prizadele, da se je odločil za zasebno tožbo. Kostelec naj bi očital Sladiču, da ni njegov župan, pa da je med županskimi volitvami Sladič naredil vse, da Kostelec ne bi bil izvoljen, in da je Sladič delal nezakonito. Kostelec je vse te navedbe odločno zanikal, še več, Sladičeve pritiske zaradi košnje trave je prijavil trebanjski policiji, tam so mu pojasnili, da to ni kaznivo dejanje.»Boštjan Sladič mi je na sestanku 26. junija lani na občini dejal, da je obveznost občine, da pokosi travo okoli spomenika NOB, ki stoji na občinski parceli. Razložil sem mu, da sem moral glede na katastrofalno finančno stanje občine, ki je imela za več kot 7 milijonov evrov obveznosti, sprejeti varčevalne ukrepe, torej tudi črtanje urejanja javnih površin. Povedal sem, da občina zaradi varčevanja pač ne bo plačala košnje okoli spomenika, sem pa povabil sogovornika, da lahko, tako kot drugi občani, ki kosijo javne občinske površine v svoji bližini, tudi oni sami pokosijo travo. Dejala sta mi, da so oni borci, to sta ponovila vsaj petkrat, ter da je to moja obveznost in da če ne bom pokosil trave, me bodo peljali na sodišče. Rekel sem, da delam v dobro občine in da poskušam reševati probleme vse občine, da ne morem delati izjem in da sem župan vseh občanov. Sem pa omenil, da bomo spet naročili košnjo javnih površin, ko bo finančno stanje boljše,« je nadaljeval Kostelec in na vprašanje Sladičevega odvetnika, kdo kosi travo v rondoju, pojasnil, da to počne prostovoljno in brezplačno, odgovoril pa je tudi na namigovanja o plačevanju javne osvetlitve križevega pota: »Javna razsvetljava je dolgoročna pogodba z Elektrom Celje in teh računov ne moremo kar nehati plačevati, razen če bi ukinili merilna mesta.«Andrej Martin Kostelec je prevzel krmilo občine v drugi polovici decembra 2018, ko je v drugem krogu premagal dotedanjega župana Ruperta Goleta, ta je občino vodil vse od njene ustanovitve, a je prav v času njegovega vodenja močno zabredla, kar je jasno pokazalo tudi poročilo Računskega sodišča. Se pa finančno stanje občine Šentrupert izboljšuje. »Junija smo končno poplačali vse zapadle obveznosti, tako da zdaj plačujemo vse tekoče obveznosti v roku za plačilo. Celo na bančnem računu imamo nekaj likvidnih sredstev, da lahko plačujemo sproti tudi kakšne nepredvidene obveznosti. Občina še vedno varčuje pri tekočih stroških, varčujemo pri subvencijah za razne dejavnosti in sofinanciranju medobčinskih zavodov. Ker ni dovolj denarja, za zdaj ne moremo izvajati vseh vzdrževalnih del,« je povedal župan.Kostelec in Sladič sta se spoznala v času volilne kampanje, saj je bil Sladič predsednik občinske volilne komisije, udeležil se je tudi dveh Kostelčevih predvolilnih shodov. Je pa Kostelec sodišču predložil izpisek postavk plačil občine Sladiču za pravna svetovanja v času Goletovega županovanja. Sladič je namreč pravnik in je v letih od 2008 do 2013 od občine Šentrupert za pravno svetovanje prejel dobrih 58.000 evrov. Na dan volitev Sladič kot predsednik volilne komisije tudi ni dovolil predstavnici SDS, da bi bila kot opazovalka prisotna na volišču, Kostelec je bil namreč kandidat stranke SDS. Sladič meni, da je župana po volitvah razburilo tudi Sladičevo očitanje občinskemu svetu glede imenovanja novih članov volilne komisije. Ena izmed kandidatk, ki je bila pozneje potrjena za namestnico predsednice volilne komisije, je bila namreč po Sladičevem mnenju neupravičeno predlagana za članico občinske volilne komisije. Sladič, ki je bil tudi kandidat, je zato vložil upravni spor, tega so na upravnem sodišču zavrgli, ker je zamudil rok za pritožbo.»Na razgovoru me je župan namerno razžalil in sem razžaljen še danes, očitki pa so bili izrečeni s povišanim tonom. Počutil sem se ogorčenega, bil sem jezen, hkrati pa tudi presenečen, da je župan zmožen reči kaj takšnega,« je dejal Boštjan Sladič, ki je do upokojitve delal v uradu generalnega direktorja policije, zadolžen je bil za nadzor kriminalistične policije Slovenije, tudi zato se je čutil prizadetega, ker je vso policijsko kariero skrbel za zakonito delo., ki je bil priča spornemu pogovoru, je slišal, da je župan Sladiču očital, da je v času volilne kampanje delal proti njemu, ni pa slišal besede 'nezakonitost': »Oba s Sladičem sva bila zelo razočarana. Prvič zato, ker nisva dosegla, da bo občina dala soglasje, da bi borci urejali okolico, drugič zaradi izjav, ko je župan rekel Sladiču, da ni njegov župan.«