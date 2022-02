Na smučišču se je v trčenju huje poškodoval smučar

Danes ob 12.40 se je na smučišče Cerkno, občina Železniki, v trčenju dveh smučarjev eden od njiju huje poškodoval. Na smučišču so mu nudili prvo pomoč reševalci, nato pa so ga v sodelovanju z dežurno ekipo GRS z Brnika in helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje. O nesreči so bili obveščeni policisti PU Kranj in reševalci GRS Škofja Loka, poroča uprava za zaščito in reševanje.