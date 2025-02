Prvi dan počitnic in že dve hudi nesreči otrok na smučišču! Odpeljali so ju v bolnišnico

Na smučišču Kope se je v ponedeljek zgodila nesreča, ko je mlajša deklica zdrsnila pod varovalom s štirisedežnice in padla z višine približno petih metrov, poroča PU Celje. Pri tem se je huje poškodovala in z reševalnim vozilom so jo odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.

Deklica je bila na sedežnici skupaj še z dvema otrokoma in spremljevalno osebo.

Šlo naj bi za deklico, staro manj kot šest let, in naj bi bila hrvaška državljanka, ki je bila del skupine otrok, ki je smučišče Kope obiskala prek enega od športnih društev, piše 24 ur.

S PU Celje so sporočili, da v primeru še zbirajo obvestila, medtem pa 24 ur navaja, da policija zbira obvestila v smeri odgovornosti spremljevalne osebe, ki je deklico namestila na sedežnico.

Nesreča dečka na smučišču

Prva tako v ponedeljek se je na smučišču Ribnica na Pohorju huje poškodoval deček, ki je na strmini izgubil nadzor nad smučmi in padel. Otrok se je pri padcu hudo poškodoval in so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.