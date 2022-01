Na smučišču Cerkno zbil otroka

V nedeljo ob 13.37 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o nesreči na smučišču SC Cerkno. Policisti so ugotovili, da je »34-letni smučar med smuko po progi Počivalo nepravilno prehiteval pred seboj vozečega mlajšega smučarja (otroka) in ga pri tem zbil«. Otrok se ob trčenju ni poškodoval.

PU Nova Gorica piše, da je 34-letnik kršil določbe zakona o varnosti na smučiščih (samoodgovorno ravnanje, kršitev tretjega odstavka 23. člena ZVSmuc-1). Policisti PP Idrija bodo zoper njega podali predlog drugemu pristojnemu prekrškovnemu organu – Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve (IRSNZ).