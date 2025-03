Na smučarski progi umrl otrok, trčil je v drevo

Danes okoli 9.40 so bili policisti obveščeni o nesreči na eni izmed smučarskih prog smučišča na območju Soriške planine.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je otrok med smučanjem po smučišču zapeljal izven urejenega dela smučišča in trčil v drevo. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in dežurna posadka HNMP s policistom gorske policijske enote, ki je na kraj poletela s helikopterjem Slovenske vojske. Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled ter nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Obveščen bo tudi pristojni nadzorni organ smučišč. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.«