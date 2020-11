Na smrt bolna Suzana švercala migrante

Na tem mestu v Zavrču naj bi ženski prevzeli trojico ilegalnih prebežnikov. Fotografije: facebook

Neuspešna operacija

15.000 evrov je stal en cikel terapij.

Zalotila ju je patrulja

Žigonova že obsojena

Sodnica Marjana Kosi je na predobravnavnem naroku razkrila, da je bila Majda Žigon za istovrstno kaznivo dejanje letos pravnomočno obsojena že na sodišču v Kopru. Sedem mesecev zaporne kazni naj bi odslužila s prostovoljnim delom v splošno korist. Oddelati mora 420 ur dela v družbeno korist; do zdaj naj bi jih odslužila približno tretjino.

Prevoz ilegalnih prebežnikov na schengensko območje je v zadnjih letih postal za marsikoga dobičkonosen posel. Domala ni tedna, da na ptujskem okrožnem sodišču ne poteka obravnava zaradi nezakonitega prehajanja državne meje. Samo lani so v najstarejšem slovenskem mestu obsodili 39 tihotapcev ljudi.Velikokrat se na seznamu obtoženih znajdejo tuji državljani, predvsem iz nekdanjega vzhodnega bloka, a tu in tam tudi Slovenci. Tako sta sredi minulega meseca pred sodnicostopili Primorki,iz Vrtojbe iniz Vipave.Suzana Bažato je bila nedavno glavna akterka dobrodelnih akcij, predvsem njej namenjenena Primorskem. Kot smo aprila letos poročali v Slovenskih novicah, ji je pred dvema letoma gastrolog dejal: »Prej bi človek zadel na lotu kot zbolel za boleznijo, ki smo jo odkrili pri vas.« 44-letnica iz Vrtojbe je izvedela, da ne gre za preprosto obliko bolezni jeter, temveč holangiokarcinom – rak žolčnih vodov. Bolezen se od znotraj poloti telesa v vsej svoji silnosti in ga po par mesecih prižene čez prag smrti.Po neuspešni odstranitvi tumorja, velikega kot pest, so ji v Ljubljani dejali, da bodo poskušali lajšati bolečine s paliativno kemoterapijo, vendar bo kljub vsemu umrla. Kemoterapijo je poskusila le enkrat, a jo je slabo prenašala. Med ležanjem v šempetrski bolnišnici je izvedela za pokojno koprsko pediatrinjo dr., ki je odkrila kitajsko alternativno obliko zdravljenja, tako imenovano sono-fotodinamično terapijo SPDT.Ker je zdravljenje na Kitajskem drago, so za Suzano Bažato denar zbirali vsepovsod. Nekaj so zbrali sodelavci v podjetju Hit, nekaj znanci in sovaščani, denar so zbirali tudi sinovi sošolci in pa seveda Rdeči križ in humanitarno društvo, ki nosi ime pokojne koprske pediatrinje Sekuloskova. Samo en teden terapij na Kitajskem je stal okoli 15.000 evrov. Kitajski zdravniki so ji naravnost v tumor operativno vsadili radioaktivna semena, ki bodo tam ostala za vedno. Pozneje so ji priporočili dodatno imunoterapijo in ji v telo vsadili naravne celice ubijalke – NK-celice, ki so izdelane iz popkovine novorojenčkov in krepijo imunski sistem.Podobnih ciklov na Kitajskem naj bi bilo od osem do 16, a le redki so vedeli, da življenje Suzane Bažato ni temno le zaradi bolezni. Junija lani, še preden je na stroške dobrovernih ljudi in organizacij odpotovala na Kitajsko, so jo prijeli policisti. Trem tujcem – Sircema in Egipčanu – naj bi s sodelavko Majdo Žigon pomagala nezakonito prestopiti državno mejo na območju Haloz. Kot so potrdili na ptujskem sodišču, jima obtožnica očita, da sta za plačilo poskrbeli za prevoz ilegalnih prebežnikov iz Bosne do Italije. Prevzeli naj bi jih pri Banjaluki in čez Hrvaško in Slovenijo odpeljali na varno k zahodnim sosedom.V obtožnici je zapisano, da naj bi s svojima avtomobiloma vozili ločeno, s tem da naj bi voznica prvega vozila obveščala kolegico za seboj o morebitnih policijskih kontrolah. Mejo med Slovenijo in Hrvaško naj bi tujci prestopili mimo uradnega mejnega prehoda, in to peš. Načrt je bil, da trojico počakata pri gostinskem lokalu, ki je tik ob državni meji v Zavrču. A načrte so Primorkama prekrižali možje v modrem, ki so patruljirali na terenu in takoj posumili, da čakata na tujce. Obe so odpeljali v pridržanje, a ju pozneje izpustili.Tako Suzana Bažato kot Majda Žigon sta na predobravnavnem naroku zanikali krivdo. Hkrati sta morali razkriti premoženjsko stanje. Bažatova je dejala, da je zaposlena v Hitu Nova Gorica, a ne dela, saj je dve leti v bolniškem staležu. Najbolj je šokiralo, da je lastnica dveh stanovanjskih hiš, skupaj velikih 400 kvadratnih metrov, in treh osebnih avtomobilov. Tudi Magda Žigon je zaposlena pri novogoriškem igralniškem velikanu, a le za štiriurni delovni čas, saj je za preostanek invalidsko upokojena.