Na Šmartinski med prehitevanjem trčila kolesarja, ni se dobro končalo

Temperature so se dvignile, na cestah je vse več kolesarjev. Nekaterim med njimi se precej mudi, pa tudi voznikom avtomobilov, zato previdnost v prometu vsekakor ni odveč. V policijski kroniki za sredo na območju ljubljanske policijske uprave tako omenjajo tri nesreče kolesarjev.



Ena se je zgodila okoli 10. ure v križišču Jelovškove in Jeranove ulice v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Voznik je v križišču odvzel prednost kolesarju. V nesreči se je kolesar lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.



Okoli 18. ure se je na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesarja. Kot navajajo, je kolesar pri prehitevanju druge kolesarke na kolesarski stezi trčil vanjo, zato je padla. Pri tem se je lažje poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.



Nesreča se okoli 21.30 zgodila tudi na Celovški cesti v Ljubljani. V njej je bil samoudeležen kolesar, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo. Policisti tudi proti njemu vodijo prekrškovni postopek, poroča PU Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: