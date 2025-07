Na Šmarski cesti do branjevke pristopil 39-letni zamaskiranec, prepoznala ga je ...

Na Šmarski cesti pri odcepu za Korte je v sredo zvečer prišlo do poskusa ropa. Po ugotovitvah policije je zamaskiran moški pristopil do dveh branjevk, jima grozil in od njiju zahteval denar. A je ostalo pri poskusu ropa, saj je ena od branjevk osumljenca prepoznala, zato je pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Koprski policisti so sredo ob 19. uri dobili prijavo poskusa ropa na Šmarski cesti. »Do branjevke je pristopil zamaskiran moški in od nje zahteval denar, prijaviteljica pa je pobegnila,« so navedli na koprski policijski upravi.

Osumljen je 39-letni Izolan, ki po navedbah policistov ni ukradel ničesar. Po zaključenih postopkih bo podana kazenska ovadba, še navajajo.