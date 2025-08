Bili so na počitnicah, sledila je tragedija: ženska umrla, deklica poškodovana

V prometni nesreči, ki se je okoli 4. ure zjutraj zgodila na avtocesti na meji med Slovenijo in Italijo blizu Nove Gorice, je umrla 32-letna ženska. Štirje ljudje, med njimi osemletna deklica, so bili poškodovani, poroča italijanski časnik Il Piccolo na svoji spletni strani.

Dve vozili sta trčili na slovenski strani meje, a sta zatem zdrsnili na italijansko stran. Eden od avtomobilov je zagorel.

Umrla v gorečem vozilu

32-letna ženska je umrla v gorečem vozilu. Med poškodovanimi naj bi bila tudi osemletna hči žrtve in njen oče ter še dve osebi.

Na prizorišču nesreče so poleg italijanske in slovenske policije posredovali tudi reševalci in gasilci.

Po prvih zbranih podatkih naj bi šlo za družino Srbov, ki prebivajo v Švici in so bili na počitnicah. Vse štiri poškodovane so prepeljali v bolnišnice.

Vipavska hitra cesta je bila na območju zaprta okoli 12 ur.