Na slovenskih tleh strmoglavilo letalo (FOTO)

Pri Hudem Kotu v Ribnici na Pohorju je v soboto popoldne strmoglavilo oziroma zasilno pristalo ultralahko letalo.

Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Radlje ob Dravi, ki so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč policistom.

Pilot, ki so ga pregledali reševalci Zdravstveno reševalnega centra Koroške, ni bil poškodovan.

O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe, poroča uprave za zaščito in reševanje.

Kot poroča spletni letalski portal Sierra5, je šlo za jadralno letalo s pomožnim motorjem Jonker JS-3 Rapture nemških registrskih oznak D-KXBL in tekmovalno oznako BL. Jadralno letalo je bilo ena zadnjih pridobitev letališča v Lescah pri Bledu, kjer je bazirano, sicer pa bi naj bilo v zasebni lasti.