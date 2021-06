Na slovenskih cestah tekla avstrijska kri

V soboto popoldne se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti v križišču za zaselek Brdice pri Neblem v občini Brda. V nesreči sta bili udeleženi avstrijska voznica motornega kolesa ter voznica osebnega avtomobila.



Policija je ugotovila, da je 58-letna avstrijska motoristka okoli 14.35 peljala iz smeri Dobrovo proti kraju Neblo. Druga udeleženka, 29-letna voznica osebnega avtomobila, pa je vozila iz zaselka Brdice proti vasi Neblo. V križišču s prednostno cesto iz smeri Brdic je zavila levo z neprednostne ceste na prednostno, pri tem pa ni spustila mimo vseh vozil, ki so vozila po prometnem pasu, na katerega se je vključevala. V levi bok njenega avtomobila je zato trčila avstrijska motoristka, ki je po trčenju padla in se predvidoma huje poškodovala.

Z rešilcem v bolnišnico

Na kraju so poleg policistov iz Nove Gorice posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so nudili pomoč poškodovani motoristki do prihoda reševalcev. Po nudeni oskrbi na kraju so jo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.



Policisti PP Nova Gorica bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev povzročiteljico ovadili zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po 323. členu KZ-1).

