Na slovenskih cestah: brez vozniške, pijani ali na drogi

Novomeški policisti so te dni, bilo je ob pol sedmih zvečer, obravnavali prometno nesrečo v naselju Prapreška pot na območju Otočca. Ugotovili so, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil na streho.

Novogoriški prometni policisti so med poostrenim nadzorom preverjali psihofizično stanje voznikov z namenom preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. FOTO: Getty Images

V nesreči se ni poškodoval, uniformiranci pa so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, povrhu je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Kot da to ni dovolj, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic.

Med kontrolo prometa pri Dobličah so črnomaljski policisti v dopoldanskih urah ustavili 56-letnega voznika osebnega avtomobila ford focus. Tudi ta je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,35 miligrama alkohola. Obema so zasegli vozilo, jima izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nekaj po poldnevu je koprsko policijsko upravo poklicala voznica in prijavila, da je na cesti od Gračišča proti Kopru vanjo trčil voznik osebnega avtomobila, zatem pa odpeljal. Policisti so izsledili 67-letnika; preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,63 mg/l. Sledi obdolžilni predlog.

Pijan (0,75 mg/l) je bil tudi 60-letni italijanski voznik, ki so ga ustavili petnajst do devetih zvečer v nedeljo v Kromberku pri Novi Gorici. Že zjutraj ob 5.35 pa so v Solkanu kontrolirali 27-letnega voznika, državljana Italije. Ker je bil hitri test na prepovedane droge pozitiven na kokain in kanabis, so mu odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, a ga je odklonil. Obema so prepovedali nadaljnjo vožnjo in podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Tolminski policisti so ob 23.12 v naselju Volče ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila. Napihal je 0,48 mg/l, povrhu se je izkazoval z neveljavnim vozniškim dovoljenjem. Vozilo so mu zasegli, zoper njega pa bodo spisali obdolžilni predlog.

Poostreni nadzor

Novogoriški prometni policisti so sicer konec minulega tedna na severnem Primorskem med poostrenim nadzorom ustavili in obravnavali 50 voznikov motornih vozil, med njimi so 41 odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa je pokazal, da niso pod vplivom alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom maliganov pa so ukrepali zoper štiri voznike in jim izdali plačilni nalog – napihali so namreč od 0,33 do 0,52 mg/l alkohola.

Petim voznikom so odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Pri štirih je bil rezultat pozitiven, zato jim je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, a so ga odločno odklonili. Prepovedali so jim nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, čaka jih še srečanje s sodnikom. En voznik je odklonil tudi hitri test, zato so mu odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.