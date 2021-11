Na slovenski meji odkrili Slovence, ki jim je skupno tole

Kljub temu, da že vrabci čivkajo in so nas izkušnje v življenju naučile, da se goljufija ne izplača, nekateri vseeno skušajo zaobiti zakon oziroma odloke. Na mejnih prehodih, ki peljejo proti hrvaški obali, so policisti odkrili več ponarejenih testov in dokumentov.

Na mejnem prehodu Dragonja so imeli policisti v torek popoldan v postopku dva državljana Slovenije s ponarejenim PCR-testom, eden pa je imel tudi ponarejeno digitalno potrdilo. Popoldan so obravnavali še državljanko Slovenije, ki je predrugačila zdravniško potrdilo, in sicer je spremenila datum veljavnosti.

Na mejni prehod Sečovlje sta zvečer prišla še dva državljana Slovenije, ki sta imela ponarejeni potrdili o prebolelem covidu.

Tudi na mejnem prehodu Jelšane so policisti pri državljanoma Slovenije odkrili ponarejeni PCT-potrdili.

Policisti zaznavajo večje število ponarejenih covidnih potrdil

Policisti od začetka uvajanja ukrepov za zajezitev epidemije covida 19 zaznavajo večje število ponarejenih potrdil o izvedbi PCR-testov, potrdil o cepljenju, potrdil o prebolevnosti in drugih potrdil za priznavanje pogoja PCT. Med 2. in 8. novembrom so obravnavali 10 ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT.

V eno izmed zdravstvenih ustanov na območju centra Ljubljane, po poročanju medijev gre za Univerzitetni klinični center Ljubljana, je prišla oseba, pri tem pa se je identificirala s ponarejenim potrdilom o cepljenju proti covidu 19, izdanim na ime njene sorodnice. V Mariboru pa se je želela cepiti državljanka Slovaške in pri tem uporabila zdravstveno in osebno izkaznico državljanke Slovenije.

Vse osebe, ki ponarejeno listino bodisi hranijo ali uporabijo, storijo kaznivo dejanje ponarejanja listin. Policisti listino zasežejo, imetnika pa kazensko ovadijo. Za takšno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do treh let zapora. Policija v okviru preiskave preveri vse okoliščine dejanja, tudi kje, kdaj in kako so storilci pridobili ponarejeno potrdilo. S tem poskušajo ugotoviti tudi identiteto osebe, ki je potrdilo ponaredila.

Policisti pozivajo vse, ki poznajo primere zlorab covidnih potrdil, naj o tem obvestijo pristojne organe, v primerih kaznivih dejanj pa naj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali državno tožilstvo, so še sporočili z GPU.

Vsem sledi kazenska ovadba.

Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je po KZ zagrožena kazen zapora do treh let. Če pa se v postopku ugotovi, da je oseba, ki je predložila ponarejeno potrdilo o negativnem testu PCR, dejansko pozitivna in se je s tem želela izogniti karanteni ter povzročila obolelost drugih oseb, se obravnava tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja prenašanja nalezljivih bolezni po 177. členu KZ.