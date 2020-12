Drama na sedežu Desusa, posredujejo policisti in gasilci

Policijska uprava Ljubljana poroča, da so jih danes nekaj pred 10. uro obvestili o prejemu pisemske pošiljke v enem izmed objektov na Kersnikovi ulici v Ljubljani. Tam je sicer tudi sedež stranke Desus, ki je znova v središču političnega dogajanja Da so pošiljko dobili prav na sedež stranke, so nam v Desusu tudi že potrdili.Iz pošiljke se je usul bel prah. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci inštituta za mikrobiologijo in imunologijo na medicinski fakulteti bodo snov analizirali.Ko bo znanega kaj več o okoliščinah in izsledkih analize snovi, bodo policisti o tem obvestili javnost.Več sledi ...