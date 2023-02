Na regionalni cesti močno počilo, na kraju nesreče tudi gasilci in reševalci (FOTO)

Ob 13.24 sta na zasavski regionalni cesti pri Renkah v občini Litija trčila osebno in kombinirano vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poleg reševalcev NMP Trbovlje so posredovali tudi gasilci PGD Litija, Trbovlje-mesto in Zagorje-mesto. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulatorja, iz osebnega vozila s pomočjo zajemalnih nosil iznesli voznika, pomagali pri prenosu v reševalno vozilo in ga pred prihodom ekipe NMP oskrbeli. Nudili so tudi pomoč pri odstranjevanju vozila s cestišča.