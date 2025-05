Na Račjem selu padali udarci, na hladno odpeljali 40-letnico in 42-letnika

V petek okoli 21. ure so policiste poklicali na pomoč s prireditvenega prostora na Račjem selu, kjer je prišlo do spora in pretepa. Policisti so zoper več oseb uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in vzpostavili javni red in mir.

Za 40-letno kršiteljico in 42-letnega kršitelja so odredili pridržanje, ker nista upoštevala ukazov in sta nadaljevala s kršitvami. Vse okoliščine kršitve še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev zoper kršitelje ustrezno ukrepali.

Tepli so se v lokalu v Novem mestu

V noči na soboto pa so policisti posredovali zaradi pretepa v gostinskem lokalu v Novem mestu. Zoper dva kršitelja, ki sta bila pod vplivom alkohola in nista upoštevala opozoril in ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.