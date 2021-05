Na Puhovem mostu poškodovanih devet oseb

Včeraj zvečer so PU Maribor obvestili o prometni nesreči na Puhovem mostu na Ptuju, v kateri je bilo udeleženih več osebnih avtomobilov.



V trčenju štirih vozil, do katerega je po do zdaj zbranih informacijah prišlo med prehitevanjem 40-letnega voznika, se je lažje poškodovalo devet oseb.



Policisti nadaljujejo preiskavo in zbiranjem obvestil o nesreči.

