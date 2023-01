Na Ptuju zagorela stanovanjska hiša

Ptujski policisti so bili včeraj popoldne obveščeni o požaru v stanovanjski hiši na njihovem območju. Zagorelo je zaradi kratkega stika na električni napeljavi.

Požar je v začetni fazi pogasil uporabnik stanovanjske hiše. Prav tako so bili na kraju dogodka gasilci lokalnega PGD.

Materialna škoda, ki je nastala, po nestrokovni oceni znaša 5000 evrov. Policisti so z ogledom in zbranimi obvestili izključili tujo krivdo in bodo o tem obveščali Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

