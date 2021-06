Na prostosti zdržal le nekaj dni

Celjski kriminalisti so v ponedeljek v sodelovanju z Generalno policijsko upravo zaključili obsežno preiskavo v zvezi z neupravičeno proizvodnjo prepovedanih drog in prometa z njimi in kazensko ovadili 13 ljudi, starih od 22 do 48 let. Na celjskem sodišču se bo očitno kmalu začel nov proces. FOTO: Mojca Marot Vsi razen enega, ki je državljan Bosne in Hercegovine, so slovenski državljani. Šest od sedmih, ki so jih po zaključni akciji in hišnih preiskavah privedli tudi pred preiskovalnega sodnika, je bilo v preteklosti že obsojenih za istovrstna kazniva dejanja. Med njimi izstopa eden od akterje...