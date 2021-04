Na proslavljanju rojstva otroka tekla kri

Mila kazenska sankcija je doletela pri nas živečega bosanskega državljana Thomasa O., pa čeprav je 27-letnik nelegalno imel pištolo valter, z njo opletal po nabito polnem ljubljanskem lokalu, enega od gostov pa celo ustrelil. Krogla je Elvirja C. zadela v nogo, če bi ga v katerega od vitalnih delov telesa, ga danes morda ne bi več bilo med živimi. Leto 2018 je bilo v Tut en kamnu očitno precej pestro. Foto: Igor Mali Med priljubljenejšimi lokali v mestu je šišenski Tut en kamn, ki je v predkoronskih časih slovel po tem, da je bil odprt pozno v noč. Ljudje so se v njem družili in veliko popili,...